Fino a mercoledì 15 gennaio sono in vendita i biglietti per Parma-Roma, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (gara secca). Il match è in programma il 16 gennaio al Tardini alle 21.15. Alla vendita non sono applicate limitazioni territoriali, il prezzo di un tagliando per il settore ospiti è di 25 euro.

(corsera)