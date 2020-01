Il sorpasso. La Roma scopre la formula "S"

Quello visto domenica nel derby è stato un vero e proprio sorpasso da parte di Leonardo Spinazzola e Davide Santon nei confronti di Aleksandar Kolarov e Alessandro Florenzi, rimasti a guardare la partita dalla panchina, sebbene il terzino serbo sia entrato in campo negli ultimi minuti di gioco. Sorprendente è stata l'esclusione di Kolarov che fino a quel momento le aveva giocate praticamente tutte, era stato risparmiato solo nella gara di ritorno di Europa League con il Wolfsberg.

Situazione tornata poco serena per Florenzi: l'esclusione nel derby, la folta concorrenza in quella posizione e la voglia di partecipare all'Europeo, lo hanno portato a dover decidere sul suo futuro. Oggi il capitano della Roma incontrerà il suo agente Lucci e se dovesse prendere la decisione di lasciare Trigoria la società non si opporrà, ma verrà ceduto a titolo definitivo e non in prestito. Il giocatore preferirebbe rimanere in Italia dove ci sono Samp e Cagliari interessate a lui, e all'estero c'è il Valencia. In caso di addio non è escluso che i giallorossi possano tornare su Christie del Fulham.

(Gasport)