Il Parma prova a fare il bis. Fonseca prepara le trappole

«C’è la volontà di passare il turno - le parole del tecnico del Parma Roberto D'Aversa nella conferenza stampa di vigilia del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma - anche se di fronte abbiamo una squadra forte. In campionato contro di loro abbiamo fatto un’ottima prestazione: per passare il turno ci si dovrà riproporre sugli stessi livelli». L'allenatore ducale proverà quindi a replicare quanto fatto lo scorso 10 novembre, quando sconfisse i giallorossi 2-0, proponendo in campo uno tra Inglese e Cornelius dall'inizio, e poi probabilmente Siligardi e Kulusevski, a meno che D’Aversa non decida di ricorrere a Sprocati.

Dall'altra parte Fonseca avrà il compito di risollevare la squadra dal punto di vista psicologico, reduce da due sconfitte consecutive: «Abbiamo grandi ambizioni, anche se il Parma è fortissimo, una delle squadre più forti che ci sono in contropiede. Difficile giocare contro di loro, ma penso che abbiamo preparato bene strategicamente la partita e penso che i giocatori abbiano voglia di vincere». Torneranno a disposizione Santon e Kluivert, ma non ci sarà Dzeko perché squalificato. Al suo posto Kalinic: «Si è allenato bene e sono fiducioso. Ciò che voglio vedere, comunque, è l’atteggiamento giusto. Se non giocheremo con intensità e con voglia di vincere, sarà difficile farcela».

(Gasport)