Il marziano si è preso la squadra Fonseca, idee e non dogmi

L'incontro era avvenuto già qualche anno fa grazie alle mani di Xabi Alonso all'urna di Nyon. La duplice sfida fra Roma e Shakhtar Donetsk era stata positiva per i giallorossi, ma a Fonseca l'atmosfera dell'Olimpico era rimasta negli occhi. Tanto che, nel pieno della crisi romanista aveva lanciato l'amo: "Se la Roma chiama, io sono disponibile". Il metodo Fonseca ha convinto tutti a Trigoria: idee chiare e non dogmatiche. Così aveva convinto Dzeko a rimanere e rimodellato la squadra di senatori. Fonseca sta già pizzicando le corde giuste per l'anno nuovo, caricando la squadra: "Non mi importa il passato e non voglio scuse. Penso solo al Toro".

(La Stampa)