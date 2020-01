Il kolossal dell'Olimpico fra rivalità e amicizia

Roma-Juventus è un vero è proprio kolossal. È il gol di Turone annullato per fuorigioco, è la sfida tra la Roma di Liedholm e la Juventus del Trap, fino ai più recenti duelli Totti e Batistuta contro Del Piero e Trezeguet e oggi Zaniolo contro Dybala, CR7 contro Dzeko e gli allenatori Fonseca contro Sarri. Rivali eterne che però hanno uno straordinario punto di incontro: il 9 luglio 2006, a Berlino, l'Italia di Marcello Lippi vinse il Mondiale e rileggendo il tabellino di quella sera compaiono i marcatori provenienti da entrambe le squadre. Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Camoranesi e Del Piero per i bianconeri, Perrotta, Totti e poi De Rossi per i giallorossi. Per non parlare della profonda amicizia tra Buffon e Totti che va oltre alla rivalità in campo, fino a DDR, appena ritiratosi dal calcio giocato, che ha saputo conquistare nel tempo, se non l'affetto degli altri tifosi per lo meno il rispetto delle persone.

(Tuttosport)