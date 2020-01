Il Gallo canta, la Roma dorme

Inizia con una sconfitta il 2020 della Roma. I giallorossi escono sconfitti per 2-0 dall'Olimpico contro il Torino perdendo di vista la Lazio e concedendo la chance all'Atalanta di avvicinarsi al 4° posto. Nonostante il possesso di palla sia stato sempre in mano alla squadra di Fonseca, ai granata basta a il pressing di squadra, con i reparti stretti. E la verticalizzazione su Belotti che, oltre alla doppietta, prende prima il palo e nella ripresa la traversa. La Roma invece è imprecisa, con il solo Diawara che resta sempre in partita.

Il vantaggio granata arriva nel recupero del primo tempo su una dormita della difesa su un lancio di Rincon e Belotti batte Pau Lopez. Florenzi è fuori posizione, Mancini non fa muro davanti al centravanti e lo subisce la rete sul suo palo, ma il gol di Belotti arriva 36 secondi dopo la fine del minuto di recupero concesso da Di Bello scatenando le proteste romaniste. Nella ripresa gli attacchi giallorossi, o non sono precisi, o si infrangono sul portiere Sirigu. Il rigore concesso al Toro per fallo di mano di Smalling in area chiude anticipatamente la gara.

(Il Messaggero)