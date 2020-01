Il Galatasaray, dopo aver sondato Murillo della Samp, è alla ricerca di un difensore, e bussa ancora in casa Roma. Con Nzonzi è andata malissimo (il francese è finito fuori rosa) ma i turchi ci riprovano: Terim ha chiesto esplicitamente in prestito Cetin alla Roma fino a giugno. Difficile però che l’operazione si concretizzi, soprattutto se dovesse partire Juan Jesus, come pianificato dai giallorossi.

(corsera)