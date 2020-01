Il Galatasaray su Perotti, nuova missione per Smalling

Gennaio è mese di mercato. A Petrachi piacciono due difensori della Dinamo Zagabria: Mario Nikolic e Josko Gvardiol, ma prima bisogna vendere. Perotti piace in Medio Oriente e al Galatasaray. L'argentino frena, ma in caso di cessione la Roma si libererebbe di un ingaggio importante. Il club turco vorrebbe anche Cetin in prestito, ma poi Petrachi dovrebbe acquistare un centrale, visto che si sta cercando di vendere Juan Jesus a circa 8 milioni. Pastore vede chiusa la strada che porta in Cina, mentre Kalinic, che ha molte richieste, vuole rimanere in giallorosso. In caso di cessione del croato la Roma cercherebbe di prendere in prestito con diritto di riscatto Petagna o Mariano Diaz.

(Gasport)