La Roma continua la sua ricerca dell'esterno offensivo. E oltre a Suso, Januzaj e Shaqiri, come anticipato in esclusiva da Laroma24.it, anche Iago Falque sarebbe stato offerto ai giallorossi. Lo spagnolo è in uscita dal Torino ed è stato anche proposto alla Roma. L’ex giallorosso, intanto, è vicino alla Spal (accordo raggiunto tra le società), anche se ci sono da valutare anche le offerte di Genoa e Verona, oltre a Espanyol e club di Dubai.

(tuttosport)