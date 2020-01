I piani di Dal Pino: "La Serie A tornerà il torneo più bello e più visto al mondo"

"Riportare il calcio italiano a essere il più bello e il più visto in tv al mondo". E’ il proposito che Paolo Dal Pino, nuovo presidente della Lega di A, ieri ha condiviso nella sua prima assemblea con i venti club. Piano che passa dalla vendita dei diritti televisiva del triennio 2021-2024: "Ci sono tante potenziali piattaforme alternative che oggi soddisfano esigenze di un pubblico diverso. Mio figlio segue il calcio dal cellulare: dobbiamo strutturarci per cogliere queste esigenze e fare un prodotto che sia più appetibile possibile. Sappiamo quanto incassa la Liga dai ricavi internazionali, dobbiamo accelerare per tornare leader". Dal Pino ha incontrato già i vertici di Sky, oggi toccherà a Dazn e Mediapro. "A livello di diritti nazionali puntiamo a tempi rapidi, circa sei mesi. Incontrerò anche Amazon e altre Ott, potenziali interessati ai nostri diritti", ha aggiunto.

Tra gli appuntamenti in agenda anche gli incontri con tutti i presidenti delle squadre di A e le visite alle strutture dei club. Infine, c'è necessità anche di revisionare lo statuto della Lega: "Ci sono cose da correggere come il sistema elettivo e i conflitti d’interesse".

(Gasport)