Gravina da Zaniolo. Gli Europei un miraggio

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Continua l'ondata d'affetto per Zaniolo. Ieri mattina il centrocampista della Roma - ricoverato a Villa Stuart dopo l'intervento al ginocchio destro - ha ricevuto la visita del presidente della Figc Gravina, che ha parlato dei tempi di recupero in vista degli Europei: "E' una pedina fondamentale per la Nazionale ma prima c'è l'integrità del ragazzo, deve seguire il suo programma con lo staff sanitario della Roma". Per il giocatore la convocazione per la competizione che iniziera il 12 giugno appare come un miraggio se si considera che i tempi di recupero dopo la rottura del crociato sono di 5-6 mesi.

Subito dopo l'allenamento della squadra di Fonseca invece sono stati Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, arrivati insieme a bordo dell'automobile del numero 7 giallorosso. Zaniolo è stato abbracciato virtualmente anche dai tifosi, tramite un video pubblicato sui vari profili social del club che ha emozionato il giocatore: "Siete la mia seconda famiglia - la sua risposta su Instagram - grazie a voi sarà tutto più facile". Il calciatore, che ha già iniziato la riabilitazione, sarà dimesso dalla clinica tra oggi e domani.