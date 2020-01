Gonzalo Villar: ecco il gioiellino giovane e tecnico. L’ha voluto Fonseca

Sbarcato ieri a Fiumicino, oggi Gonzalo Villar è pronto a legarsi ai colori giallorossi dopo le visite mediche. Centrocampista centrale di piede destro, classe 1998, dotato di fisico non imponente, è cresciuto nel settore giovanile dell'Elche, quindi il trasferimento al Valencia, nell'Under 18, prima di far ritorno alla casa madre. La Roma, che l'ha seguito spesso in video e dal vivo, e lo valuterà senza fretta per capire se davvero potrà giocare in mediana oppure più avanzato da trequartista. Villar sa perfettamente che nella Roma dovrà crescere e strutturarsi anche dal punto di vista fisico.

Un po' irruento tanto da aver collezionato negli ultimi 18 mesi 15 cartellini gialli in 35 presenze, un numero che in Italia dovrà essere sicuramente bravo a limitare.