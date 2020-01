Gli avvocati di Friedkin al lavoro, Petrachi batte la pista Januzaj

Niente debutto allo Stadium. Dan Friedkin ha preferito non tornare a Torino, dove sarebbe stato recentemente per affari personali. Lui e il figlio Ryan, futuri proprietari della Roma, non si sono presentati nel ritiro giallorosso. I Friedkin si sono fermati in Europa in questi giorni: brevi blitz tra Milano, Lugano, e soprattutto Londra, dove sicuramente hanno incrociato il ceo Fienga che nell’ultima settimana è stato almeno un paio di volte nella City. I tempi di chiusura della due diligence legale sono fissati tra inizio febbraio e la metà del mese (slittata la data del 26 gennaio).

Capitolo mercato: Fonseca, dopo la figuraccia di Torino, ha chiesto 2 acquisti. Servono un sostituto di Zaniolo e un centrocampista. Tramonta la pista Shaqiri, restano Januzaj e Politano, che il Napoli tratta con l’Inter. Petrachi intanto ha offerto all’Elche 5 milioni per Villar, mediano che piace all’allenatore. Il Galatasaray insiste per il prestito di Cetin: offerto 1milione.

(Il Messaggero)