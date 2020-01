Giugliano, rientro con gol: la Roma passeggia a Bari

Non poteva iniziare meglio il 2020 della Roma femminile che ieri si è imposta 3-0 sul campo della Pink Bari. Ieri le giallorosse hanno subito messo in chiaro le cose: vantaggio al 5’ con un diagonale di Bonfantini, raddoppio al 10’ con un missile da fuori di Manuela Giugliano (al rientro dopo l’infortunio al ginocchio) e terzo gol nella ripresa con Thomas, sempre più concreta. Sette punti in più rispetto al girone d’andata dello scorso anno, ma ora il prossimo appuntamento (lunedì 20 alle 12.30 in casa del Milan) sarà di quelli difficilissimi, ma la Roma ci arriva con il giusto carico di fiducia.

(Gasport)