Ginocchio k.o., Diawara spera. Il rientro già a febbraio

Dopo un primo consulto a Villa Stuart e quello del professor Cerulli, d'accordo con la società, si è deciso per evitare, almeno per ora, l'operazione e seguire una terapia conservativa. Amadou Diawara, infortunatosi al menisco del ginocchio sinistro contro la Juventus, ha scelto di intraprendere un percorso terapeutico per provare a bruciare i tempi e tornare ad allenarsi in gruppo già a metà febbraio ed essere a disposizione di Fonseca per la gara di Europa League con il Gent in programma il 20 febbraio.

Non è ancora scongiurato il rischio dell'intervento: la decisione definitiva verrà presa dal professor Cerulli dopo che il centrocampista giallorosso avrà svolto 10 giorni di terapia e un test in campo. Se non si registreranno miglioramenti il giocatore tornerà sotto i ferri. In tal modo i tempi del suo rientro si allungherebbero fino a fine marzo.

(Gasport)