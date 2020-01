Giannini: "Che peccato, grande prova. Mancano i gol degli esterni"

GASPORT - All'indomani dell'1-1 nel derby contro la Lazio, anche Giuseppe Giannini, grande ex capitano della Roma, ha commentato la prestazione dei giallorossi. Uno stralcio delle sue parole:

Con tante occasioni, è mancato il gol però.

«Sì, ma non è mancato Dzeko, che a me è piaciuto per come si è mosso e per la sua capacità di essere leader. Purtroppo alla Roma, e non solo oggi, mancano le reti degli esterni e magari anche dei centrocampisti. Non può essere sempre e solo Edin a risolvere le situazioni».

[...]