Giallorosse col Bari e una svedese in più

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Ricomincia il campionato dell'As Roma femminile. Dopo quasi un mese di pausa le giallorosse tornano in campo oggi alle 12 in casa della Pink Bari (diretta su Roma Tv e Timvision). Ci sarà anche Ekroth, l'ultimo rinforzo arrivato dal mercato di gennaio: l'ufficialità del trasferimento è arrivata giusto in tempo per poter consentire alla svedese - che vestirà la maglia numero 2 - di poter essere convocata per la gara di oggi. Si rivede tra i titolari Giugliano, tornata regolarmente in gruppo dalla fine della scorsa settimana, dopo l'infortunio al ginocchio subito lo scorso 24 novembre nella partita contro la Juventus. Nel corso della stagione le ragazze di Bavagnoli hanno già incontrato la Pink Bari negli ottavi di Coppa Italia e in quell'occasione le pugliesi si sono rivelate un avversario ostico. Le giallorosse si sono imposte per 2-0 grazie alle reti di Andressa ed Hegerberg arrivate ai tempi supplementari dopo una partita combattuta. La coach romanista non sottovaluta l'impegno, ma attende delle risposte dalla squadra anche dal punto di vista del gioco: "Mi aspetto un match difficile - le parole di Bavagnoli a Roma Tv - e complicato come lo è stato in Coppa Italia. Noi ci siamo preparate bene, sarà sicuramente una bella gara, giocata con determinazione e forza. Vogliamo portare a casa i tre punti e cercheremo di dare spettacolo".

Attualmente la As Roma è terza in classifica, un punto sotto la Fiorentina e a +1 sul Milan che ha però una gara da recuperare, motivo per cui già nella prima gara ufficiale del 2020 è vietato sbagliare.