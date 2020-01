Già esauriti i biglietti per la trasferta col Gent

IL TEMPO (E. ZOTTI) - I romanisti preparano le valigie per il Belgio. Ieri il club ha annunciato il sold out per il settore ospiti di Gent-Roma in programma il prossimo 27 febbraio. Saranno circa mille i tifosi giallorossi presenti alla «Ghelamco Arena» per assistere al ritorno dei sedicesimi di Europa League. Intanto è iniziata la vendita dei tagliandi per la sfida di sabato sera in casa del Sassuolo: il costo di ogni biglietto è di 35 euro e non sono previste limitazioni di residenza.