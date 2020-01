GENOA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LR24.IT - Dopo la vittoria in Coppa Italia, la Roma si rituffa nel campionato, alla ricerca dei primi 3 punti del 2020. I giallorossi saranno di scena contro il Genoa, scelte obbligaTe per Fonseca, che oltre agli infortuni dovrà rinunciare agli squalificati Florenzi e Kolarov. Dietro spazio a Spinazzola e Santon. In mezzo al campo riposa Cristante, con dentro la coppia Diawara-Veretout. Sulla trequarti si rivede Kluivert, davanti l'inamovibile Dzeko

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

