Gennaio in notturna, Fonseca irritato: "Ma niente alibi"

Sarà un gennaio di fuoco per la Roma, che giocherà sempre col buio. Paulo Fonseca lo ha detto apertamente. E da oggi lo attende una lunga striscia di partite da giocare in notturna o in serale. “Non mi piace quando non abbiamo almeno settantadue ore di riposo tra le partite – dice il tecnico -. Non è positivo quando i giocatori non possono recuperare per le gare successive“. Il portoghese però non vuole che questo possa fornire una scusa ai suoi uomini: “Non mi piace cercare scusanti, abbiamo giocato e vinto anche con i giocatori disponibili, che nei momenti difficili hanno lavorato bene“

(la repubblica)