«Garanzie per lo Stadio». Così Friedkin ha rotto gli indugi

A sbloccare la trattativa tra Pallotta e Friedkin è stato lo Stadio della Roma che sorgerà a Tor di Valle. Nel periodo natalizio, il magnate texano (tramite intermediari ha sondato il terreno con gli uffici comunali per capire se ci fosse realmente l'intenzione di dare il via libera al progetto. Incassata la risposta positiva, Friedkin ha alzato l’offerta. Lo stadio resta dunque come cartina di tornasole per il futuro della Roma. Pare addirittura che durante il suo blitz romano Friedkin abbia avuto il tempo e la voglia di fare un sopralluogo a Tor di Valle.

(gasport)