Friedkin vuole chiudere prima del derby con la Lazio

La deadline fissata entro la quale la Roma potrebbe avere il suo nuovo proprietario sembra essere proprio quella del 26 gennaio, giorno in cui all'olimpico si giocherà il derby. In questi giorni prenderà il via l'ultima, probabilmente, "due diligence" con il compito di passare in rassegna tutte le società che compongono il pacchetto AS Roma. Nel frattempo sul fronte stadio qualcosa sembra muoversi, con il 2020 che si aprirà con la rilevazione dei terreni di Parnasi da parte del ceco Vitek, che permetterà alla Raggi di accelerare per la realizzazione del progetto, che potrebbe essere l'ultima grande opera messa in atto dal Movimento 5 stelle.

(gasport)