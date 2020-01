Friedkin, tentazione derby

LEGGO (F. BALZANI) - Non era allo Stadium, ma non è esclusa una capatina al derby di domenica. Di sicuro Dan Friedkin non vede l’ora di diventare il presidente della Roma. Il magnate texano, in compagnia del figlio Ryan, è ancora a Milano, dove è atterrato in elicottero da Lugano lunedì scorso. La settimana scorsa si è incontrato a Londra con Vitek.

La due diligence legale è arrivata di fatto al termine del suo percorso. La data probabile per il passaggio di consegne ufficiali è quella di San Valentino. Intanto però l’ultimo mercato di Pallotta piange: Politano è vicino al Napoli mentre Klopp ha chiuso la porta per Shaqiri almeno fino a giugno. Resta Januzaj su cui c’è il Milan, e spunta l’ex Caprari.