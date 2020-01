Il futuro nuovo proprietario della Roma sbarcherà nella Capitale solo quando il contratto sarà firmato e ci sarà l'ufficialità. Per Friedkin niente apparizione a sorpresa domenica sera in tribuna contro il Torino quindi, bisognerà ancora aspettare per vedere il texano all'Olimpico. La chiusura dell'operazione dovrebbe arrivare a inizio febbraio, quando tra le altre cose arriverà anche la prima parte della ricapitalizzazione, che sarà di cinquanta milioni sui centocinquanta previsti.

(corsport)