Friedkin in linea diretta sul club, ma è attesa sullo stadio

Procede spedito il passaggio di proprietà, in casa Roma, tra Pallotta e Friedkin. Entro fine febbraio si punta ad arrivare a closing e firme. Tra Roma, Milano, Londra e gli States i contatti sono febbrili e ogni giorno può essere utile per l’ufficialità di Dan Friedkin come nuovo proprietario della Roma. L’’area commerciale della Roma, potrebbe presto riaccogliere Giorgio Brambilla, passato anni fa all’Inter. Intanto ieri al Foro Italico il club ha lanciato il progetto “Easy Mobility”, nato con l’obiettivo di favorire gli spostamenti dei tifosi nel giorno delle partite. Non poco, considerato che trovare parcheggio nei pressi dell’Olimpico è sempre più complicato (sei i partner: BusForFun, Moovit, WeTaxi, Jump by Uber, eCooltra e E-Gap). “È un piccolo grande passo verso il miglioramento della fruibilità dell’Olimpico – dice Francesco Calvo, Chief Operating Officer della Roma – Un modo per essere vicino ai nostri tifosi e un’idea per alleggerire e migliorare le problematiche legate alla mobilità nel giorno della gara. Il tutto in modo funzionale ed ecologico”.

(gasport)