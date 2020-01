Friedkin in Italia, mani sulla Roma. Altri 110 milioni per rilanciare il club

Questa volta sembra tutto in dirittura d'arrivo. Dan Friedkin è pronto, insieme al figlio Ryan che avrà un ruolo di primo piano all'interno della nuova proprietà, a prelevare le quote di Pallotta e diventare ufficialmente il nuovo Presidente giallorosso. I tempi di chiusura della due diligence legale, che dovrebbe avvenire tra inizio febbraio e la metà del mese, e verranno i contratti che definiranno ufficialmente il passaggio societario. Intanto sembra che i due Friedkin nella giornata di ieri siano atterrati a Milano, qualcuno parla di un passaggio a Torino per salutare la squadra. La certezza però è che una volta rilevata la società Friedkin per far quadrare i conti avrà bisogno di 110 milioni di euro.

(La Repubblica)