Friedkin corre verso l'acquisto: stasera a Torino

Dan Friedkin, il futuro proprietario della Roma e il figlio Ryan (l’uomo deputato a prendere direttamente le redini del club) stanno cercando di accelerare per chiudere la trattativa e mettersi presto ufficialmente al timone della Roma. Non è detto che stasera il magnate texano non decida di presentarsi anche all’Allianz Stadium per vedere dal vivo Juventus-Roma.

Ieri, intanto, lui e i suoi legali erano proprio a Milano, dove presso lo studio Chiomenti stanno completando la due diligence. I due advisor coinvolti, Jp Morgan per Friedkin e Goldman Sachs per Pallotta, stanno dialogando costantemente in queste ore. L’analisi delle dodici società che fanno parte della galassia Roma non dovrebbe quindi aver evidenziato criticità particolari. Il passaggio di consegne che, se tutto finirà come è nelle previsioni, dovrebbe avvenire al massimo entro il 15 febbraio. Il prezzo è rimasto quello fissato nelle prime contrattazioni, con Friedkin che verserà nelle casse di Pallotta una cifra oscillante tra 750 e 790 milioni di euro.

(Gasport)