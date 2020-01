Fonseca, via con venti

Stasera la Roma affronterà il Torino allo Stadio Olimpico come prima partita per cominciare il 2020. L'obiettivo della squadra però, resta tornare presto in Champions League. Il direttore sportivo, Gianluca Petrachi, aveva fissato come punto di partenza per arrivare all'obiettivo finale la gara contro la Sampdoria del 20 ottobre al Marassi. Da quel giorno i giallorossi hanno conquistato 22 punti in 9 partite con 7 vittorie, il pareggio con l'Inter a San Siro e la sconfitta contro il Parma. Questa sera, per cominciare al meglio questo nuovo anno, Fonseca ripartirà dalla stessa formazione già vista contro la Fiorentina. Gli unici a non essere sicuri del proprio utilizzo sono Perotti e Mkhitaryan che si dovranno contendere il posto.

(Il Messaggero)