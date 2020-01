Fonseca suona l'allarme

Impegno contro il Genoa per la Roma, in un momento a dir poco orribile per i giallorossi, soprattutto dopo due sconfitte di fila in campionato nonostante il successo di Coppa Italia. E domenica scorsa, come se non bastasse, è uscito di scena Zaniolo, il miglior talento della rosa. Senza contare, poi, tutti gli altri infortuni. A tutto ciò si aggiunge anche il mancato arrivo di Politano, che è rimasto in nerazzurro per volere di Marotta. E Fonseca, pur non mettendo le mani avanti, è preoccupato, con appena 18 giocatori a disposizione per la sfida di Marassi.

Decimato soprattutto il reparto offensivo, con Kalinic unico cambio. "Abbiamo Kluivert a sinistra, Under a destra e Pellegrini trequartista, ecco perchè sono preoccupato. Con Petrachi e Fienga stiamo cercando un attaccante" ha detto ieri il Fonseca. In difesa intanto si rivedrà Spinazzola, oltre che Santon. Il tecnico portoghese, inoltre, ha bloccato ogni cessione nel reparto arretrato, da Cetin fino a Jesus.

(Il messaggero)