Fonseca: "Stavolta la palla non voleva entrare"

Trenta è un numero ricorrente dopo la partita con il Torino. Rappresenta le volte in cui la Roma ha perso la prima del nuovo anno e le volte che ha tirato ieri, nella serata dell'Olimpico. Fonseca aveva del rammarico: "Stavolta la palla non voleva entrare. Non è una questione di atteggiamento. Abbiamo fatto molte cose buone; certo non una grande partita, ma potevamo fare due o tre gol. Abbiamo cominciato il match con tre occasioni. Se avessimo segnato la partita sarebbe cambiata. Potevamo restare anche più di 90 minuti, ma stasera la palla non sarebbe entrata. Dal punto di vista tattico - continua Fonseca - abbiamo avuto difficoltà a destra, il Torino metteva tre giocatori nella zona di Florenzi. Dovevamo essere più corti in alcuni momenti, ma quando hai tante occasioni da gol dopo è più difficile. Non penso sia un problema fisico, abbiamo creato molte situazioni. La squadra ha fatto bene da questo punto di vista. Solo che non abbiamo trovato soluzioni in alcuni momenti, è questo il problema principale". A Fonseca non è piaciuto neanche l'arbitraggio: "L'arbitraggio non mi è piaciuto, ma non cerco scuse. Abbiamo sofferto i contropiedi. Contro la Juventus non dovremmo sbagliare tutti questi gol. Siamo stati poco equilibrati e questo non mi piace".

(Gasport)