Fonseca, scelte obbligate: “Deve giocare Cristante”

Se per Garcia “il derby non si gioca, si vince”, Fonseca ritiene invece “che chi gioca meglio e domina la gara ha più possibilità di farlo suo”. Sembra non dispiacergli il fatto che la Lazio sia ritenuta favorita: “La classifica dice questo, visto che sono terzi e noi quarti. Dovremo dimostrare sul campo che siamo forti anche noi”. Dopo aver ringraziato i 1000 tifosi accorsi ieri a Trigoria (“Mai provata un’emozione così forte in carriera, dovremo lottare per loro”), spazio alle scelte di formazione: “Cristante giocherá - conferma - non abbiamo altre scelte. Portare Mancini in mediana vorrebbe dire cambiare due reparti”

(Il Messaggero)