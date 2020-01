Fonseca: «Quasi perfetti, ma quel gol non si prende»

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Le sconfitte con Torino e Juventus non gli avevano fatto perdere la fiducia nella propria squadra, che ha risposto presente nelle trasferte con Parma e Genoa. Fonseca è soddisfatto della prestazione messa in campo dai suoi a Marassi, bacchettandoli soltanto per l'ennesimo calo d'attenzione avvenuto a pochi secondi dal fischio finale del primo tempo: «Tutti i ragazzi hanno fatto una buona partita, Pau è stato decisivo e Spinazzola ha fatto una bellissima gara. La squadra sta bene, abbiamo meritato questi due risultati in trasferta. Il primo tempo è stato quasi perfetto, solo il gol preso non mi è piaciuto, ma ci sono stati momenti offensivi di grande qualità. L'allineamento della difesa non è stato buono, non abbiamo controllato bene una situazione facile. Non possiamo prendere un gol così, ma abbiamo comunque meritato i tre punti». Adesso il doppio esame contro Juventus e Lazio: «Vogliamo vincere il derby, so che è una partita speciale per tutti, ma prima abbiamo la partita con la Juve perla coppa. Per me è facile ora: non posso scegliere molto. Ci sono questi giocatori e con loro dobbiamo giocare». Sorridente anche capitan Dzeko: «Grande partita da parte nostra. Vittoria fondamentale che ci dà tanta fiducia, anche perché le ultime due in campionato le abbiamo regalate noi. Ci siamo trovati pronti tutti, come Spinazzola che ha fatto una grande partita dopo una settimana così. Perla prima volta ho visto inca...to anche Pau Lopez, ci ha salvato. Mercato? Se arrivano giocatori forti noi siamo contenti».