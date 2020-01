Fonseca punta il dito sugli attaccanti e chiede aiuto: «Servono due giocatori»

A fine partita si è detto «preoccupato». Per il derby, per le condizioni fisiche con cui ci arriva, per avere gli uomini contati e quelli a disposizione non sono in grande spolvero. Difficile, al momento, pensare anche al recupero di Diawara, ultimo della lista degli infortunati.

Paulo Fonseca non ha nascosto la sua preoccupazione: «Servono due giocatori. Speriamo di prenderli, ne abbiamo bisogno. In attacco, sugli esterni, non abbiamo più alternative. A sinistra c’è solo Kluivert». La batosta presa contro la Juve è quasi un dettaglio: «Contro i bianconeri c’è stata differenza di qualità: loro hanno creato e realizzato, noi ci siamo fermati a trenta metri dalla porta. Fino a lì bene, poi male nelle conclusioni, nell’efficacia, questa è la differenza».

(Il Messaggero)