Fonseca: "Peccato, ma sono orgoglioso dei miei"

Fra quello della Lazio e della Roma, è Fonseca ad essere più deluso perché meritava la vittoria: "Il calcio è così. Meritavamo i tre punti ma non siamo riusciti a vincere. Sono triste per il risultato ma sono orgoglioso dei ragazzi, dobbiamo giocare sempre con questo coraggio e con questo atteggiamento". La formazione giallorossa ha recriminato sul rigore annullato dal Var e sul gol di Acerbi: "Sul rigore non ho visto bene, ma ha controllato al Va Il gol nasce da una situazione infelice di Pau, che è un grande portiere. Sono cose che possono succedere nel calcio". Soddisfatto per il pareggio, invece, Simone Inzaghi: "La Roma è stata più brava di noi. Penso che, per come avevamo abituato i nostri tifosi, avremmo potuto fare meglio: ci teniamo stretto questo punto sofferto. È stata una gara simile all’andata, ma al contrario: ho fatto i complimenti a Fonseca per la partita che hanno giocato. Da oggi in poi ci aspettano diciotto finali".

(CorSera)