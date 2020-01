Fonseca: "Pau Lopez? Cose che succedono". Santon: "Gara dominata"

Dopo la partita di ieri sera contro la Lazio, Paulo Fonseca cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Avremmo meritato di vincere - le sue parole - ma il calcio è così. Dobbiamo giocare sempre con questo coraggio e questo atteggiamento. Non abbiamo ottenuto i tre punti, ma sono orgoglioso dei ragazzi: siamo tristi per non aver vinto, ma tutti sono consapevoli che abbiamo giocato bene. Dobbiamo mantenere questo equilibrio, ma poi le partite vanno vinte. Le statistiche del match sono incredibili, abbiamo giocato sempre nella metà campo avversaria e creato situazioni, giocando così è più facile credere in questa squadra". Il tecnico portoghese ha parlato anche dei due episodi che hanno condizionato la partita, il rigore e l'errore di Pau Lopez: "La situazione non è chiara, devo analizzarla con più tempo, ma l’arbitro l’ha rivista al Var e ha deciso così. Il gol subito è una situazione infelice di Pau, che è un grande portiere. Non ci ho parlato negli spogliatoi ma può succedere, ha fatto tanto bene in altre occasioni". Fonseca ha poi elogiato Spinazzola, Under e Kluivert: "Justin e Cengiz hanno lavorato tanto, come non avevano mai fatto. È così che li voglio, è così che deve essere, è importante per la squadra che loro possono difendere. Hanno giocato molto bene, come tutti. Under ha capito l’importanza della fase difensiva, sono molto soddisfatto, ha disputato una bellissima partita". Infine ha parlato anche Santon della gara che si è detto soddisfatto della partita e ha sottolineato il cambio di atteggiamento rispetto alla sconfitta con la Juventus: "È cambiato l’atteggiamento, in un derby non puoi sbagliarlo, ed è stato fondamentale: abbiamo dominato in tutto, siamo rammaricati. Se affronteremo tutte le partite con questo spirito, sono convinto che faremo grandi cose: col Sassuolo vogliamo tornare alla vittoria. La mia prestazione? Fonseca mi dà fiducia e io cerco di ripagarlo".

(CorSera)