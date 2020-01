Fonseca: "Nel derby avrò poco da scegliere"

La Roma, se vorrà portare a casa un risultato positivo nel derby contro la Lazio, dovrà limitare gli errori e concedere meno agli avversari rispetto a quanto visto nel match con il Genoa. Contro i biancocelesti però Paulo Fonseca non avrà l'opportunità di inventarsi nulla, i giocatori a disposizione infatti sono gli stessi di Marassi e non c'è possibilità di recuperarne altri a parte, forse, Perotti: "So che è una partita speciale per tutti - le parole del tecnico portoghese - ma per me è facile adesso. Non posso scegliere molto, abbiamo questi giocatori e con loro dovremo giocare con ambizione, vogliamo vincere il derby. Ma prima abbiamo la Juventus in Coppa Italia".

(Il Messaggero)