Fonseca, mercato d'attesa

Tra il passaggio societario e il campionato che riprenderà domenica sera in casa contro il Torino, la Roma non deve dimenticare che sta per partire il calciomercato. Il ds Petrachi e il ceo Fienga saranno gli incaricati della gestione delle entrate e delle uscite. I giallorossi non pensano a un grande colpo a effetto, ma l'obiettivo è quello di rafforzare la squadra di Fonseca per farla andare avanti in ogni competizione.

Se dipendesse dal tecnico portoghese probabilmente dal mercato arriverebbero tre giocatori, uno per ogni reparto. Si lavora per trovare un vice Dzeko, anche se l'operazione dipenderà dalla partenza di Kalinic. Il prescelto dell'allenatore giallorosso sembra essere Mertens, anche se l'operazione nonostante il contratto in scadenza non sembra facile. In alternativa i nomi che restano sono quello di Mariano Diaz del Real Madrid e di Petagna, che nonostante non piaccia a Fonseca rappresenta un'operazione più abbordabile a gennaio.

Altro nome che si sta legando alla Roma in questi giorni è quello di Politano, che potrebbe sbarcare nella Capitale solo se Under dovesse lasciare Trigoria. Altri nomi in uscita sembrano essere quelli di Juan Jesus, Perotti e Pastore.

(Il Messaggero)