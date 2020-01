Fonseca: “La Roma è all’anno zero. Manca aggressività sotto porta”

La partita contro la Juventus è l’occasione migliore per la Roma di dimostrare che il passo falso contro il Torino è stato un’eccezione, non la regola. Questione di mentalità, dice Fonseca: «Tutti hanno detto che questo è l’anno zero per la Roma, stiamo lavorando per ritornare una squadra più forte. In poco tempo si stanno creando le condizioni per lottare contro Juventus e Inter. Credo che succederà in poco tempo. Abbiamo giocato sempre bene contro le migliori squadre del campionato. Sono più preoccupato quando giochiamo contro Genoa e Torino. È una questione di ambizione, dobbiamo volere di più».

Per il tecnico non c’è un problema attacco, ma non tutto funziona al meglio: «Per me manca un po’ di ag gressività in questo momento, anche sotto porta: è il problema di questa squadra. È vero che dobbiamo fare più gol ma non sono preoccupato, per me l’importante è se la squadra crea situazioni. E lo sta facendo».

(Corsera)