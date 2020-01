Fonseca insiste per il killer Mertens, ma a Petrachi manca il sì del belga

Il ds Petrachi guarda già alla prossima estate. Fonseca ha chiesto 3 rinforzi per la nuova Roma: l'attaccante che porti in dote gol in doppia cifra e capace di fare sia l'esterno che il vice Dzeko e una coppia di terzini

Il portoghese, prima di Natale, è uscito allo scoperto con il ds. E, dando la priorità all'attaccante, gli ha indicato chi renderebbe più efficace il tridente offensivo. «Mi serve un killer in area di rigore». E il profilo ideale per il suo sistema di gioco: Dries Mertens. Il belga del Napoli, 33 anni il prossimo 6 maggio, sarà libero il 30 giugno. L'acquisto annunciato di Petagna (con trasferimento, però, a fine stagione) conferma che il Napoli dà Dries per perso.

La Roma ha avviato la trattativa con gli agenti. L'investimento, pur non dovendo pagare il cartellino, sarebbe comunque di primo piano: triennale da 4 milioni netti, bonus d'entrata di 5 e premio alla firma per il manager di 3. Operazione da circa 30 milioni (compreso lo stipendio lordo nelle 3 stagioni). L'ostacolo però è la volontà del giocatore. C'è il pressing del Chelsea, che ha offerto 7-8 milioni (il Napoli ne chiede almeno 10 e vorrebbe inserire Emerson nell'affare). Ma intanto la Roma è già davanti all'Inter.

