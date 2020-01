Fonseca: «Ansia per Diawara, adesso dal mercato aspetto due regali»

Nonostante i complimenti che gli ha fatto Cristiano Ronaldo («Dice che siamo una buona squadra»), Paulo Fonseca non nasconde i rimpianti. Ci si mette anche l’infortunio di Diawara: «Sono molto preoccupato, ha preso una trauma al ginocchio ed è dovuto uscire, ora speriamo di riuscire a recuperarlo per domenica».

Poi un chiaro messaggio alla dirigenza. «Mi aspetto qualcosa dal mercato. Spero che possiamo prendere due giocatori, perché ne abbiamo bisogno». In generale, stavolta è tutta la Roma che non gli è piaciuta. «Rigiocherei con la stessa formazione. La prima volta che la Juve è arrivata in porta ha fatto gol e anche la seconda. Abbiamo giocato bene fino agli ultimi 30 metri, ma la qualità tra le due squadre è diversa. La differenza è l’efficacia in attacco, la capacità e la qualità dei giocatori. Noi abbiamo opportunità e sbagliamo».

(Gasport)