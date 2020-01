Fonseca ai 2000 del Tre Fontane: «Assieme a voi possiamo vincere»

Primo allenamento dell'anno e primo bagno di folla. Nella giornata di ieri la Roma è scesa in campo allo stadio Tre Fontane, per svolgere un allenamento a porte aperte davanti ai propri tifosi. In duemila si sono presentati per far sentire la propria vicinanza alla squadra e dimostrare ancora una volta l'amore per i colori giallorossi. In tribuna erano presenti anche la moglie del tecnico portoghese con il figlio, la moglie di Mkhitaryan e il padre di Nicolò Zaniolo insieme alla sorella.

L'allenamento si è concluso con un discorso di mister Fonseca indirizzato a tutti i tifosi presenti e a quelli che non hanno potuto esserci: «Siamo molto contenti di farvi gli auguri in questo modo. Siete fantastici come sempre, ci date coraggio e forza. Speriamo che siate orgogliosi di noi, come noi lo siamo di voi. Tutti insieme siamo più forti e possiamo vincere. Buon anno e forza Roma».

(Il Messaggero)