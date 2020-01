Florenzi va al Valencia: «Ai tifosi della Roma vorrei dire tante cose»

Ha preso la sua roba e salutato tutti. Cinque mesi via da Trigoria, poi si vedrà. Anche se è difficile immaginare un ritorno di Alessandro Florenzi. L'ormai ex capitano della Roma lascia il club giallorosso per andare al Valencia. «Non sono emotivamente pronto per parlare, lo farò a tempo debito – ha detto ieri il terzino –. Ai tifosi della Roma vorrei dire tante cose».

Florenzi lascia così Trigoria dopo quasi 18 anni (essendoci entrato che ne aveva 11), 278 partite e 28 gol. Dopo il derby ha avuto un colloquio personale con Fonseca, in cui ha chiesto spiegazioni sul like del tecnico all’invito a venderlo di un tifoso (Fonseca gli ha ribadito di non essere stato lui a mettere quel like) e garanzie tecniche, cosa che l’allenatore non gli ha potuto dare. Da qui la decisione di accettare il Valencia in prestito. Gli spagnoli in questo momento non hanno disponibilità economiche per potersi impegnare per l’acquisto a titolo definitivo, così la Roma ha deciso di andare incontro al giocatore. Inoltre il club risparmierà circa 2,5 milioni lordi di stipendio.

(Gasport)