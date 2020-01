Florenzi se ne va. L'ultimo capitano non scalda i tifosi

Alessandro Florenzi è a un passo dal Valencia, valutato circa 15 milioni di euro: la notizia non sembra sconvolgere più di tanto la città romanista, forse condizionata dagli addii di Totti e De Rossi e dal valore tecnico del ragazzo, diventato la terza scelta come terzino e mai considerato come esterno d'attacco. Inoltre, non è mai sbocciato il feeling con il tecnico Fonseca. La Roma, dunque, in meno di un anno perde tre capitani romani, partendo dall'addio di De Rossi, passando per quello di Totti, arrivando appunto a Florenzi. Resta Lorenzo Pellegrini, capitano alle spalle di Dzeko.

(La Repubblica)