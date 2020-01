Florenzi ritrova CR7 e vuole essere «all’altezza»

Cristiano Ronaldo è così: quello che tocca, spesso e volentieri lo tramuta in oro. Suo malgrado c’è riuscito anche 8 mesi fa con Alessandro Florenzi. Il 12 maggio scorso, alla terzultima di campionato il celebre battibecco tra i due, nato da una frase di CR7:«Sei troppo basso per parlare». Florenzi non la prende bene e deve essere fermato dai compagni. La rivincita però non si fa attendere: a undici minuti dalla fine sigla il gol dell’1-0, sfruttando al meglio un assist di Dzeko e sfoga la rabbia repressa con una corsa senza fine sotto la CurvaSud.

Quel gol doveva rappresentare una ripartenza. Invece Florenzi ha vissuto una stagione sulle montagne russe che più di una volta lo ha portato a pensare di andare via. Dimenticato da metà ottobre a inizio dicembre, complici l’infortunio di Santon e il momento-no di Spinazzola è stato riproposto titolare nelle ultime 4 gare. Male con il Wolfsberger (dove commette anche un autogol), benino con il Brescia e la Fiorentina, di nuovo deficitario con il Torino (un suo errore in fraseggio ha propiziato il primo gol di Belotti). Domenica un'altra chance, proprio contro Ronaldo.

(Il Messaggero)