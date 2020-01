Femminile, super sfida col Milan. La Ekroth è pronta per il suo esordio

Otto giorni fa, nella partita vinta a Bitetto contro la Pink Bari, Petronella Ekroth non è entrata, ma ha comunque potuto provare l’emozione di indossare per la prima volta la maglia della Roma. Domani, nell’insolito posticipo del lunedì (12.30 sul campo del Milan), il difensore svedese punta all’esordio, in una sfida fondamentale per il cammino delle giallorosse verso la Champions. La Roma, al momento, è terza a +4 sulla squadra di Ganz che ha una partita in meno. Ecco perché il contributo della difesa della Roma diventa fondamentale, anche senza Federica Di Criscio che è alle prese con l’infortunio al crociato del ginocchio. Aspettando il campo, ieri Ekroth – lo scorso anno alla Juve – si è goduta il Colosseo assieme alle compagne di squadra: ha conosciuto Torino, ora le tocca la Capitale.

(gasport)