Femminile: la Roma batte l'Under 16 dell'Athletic

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Il 2020 inizia con il piede giusto per l'As Roma femminile. Ieri le giallorosse sono scese sul campo del Giulio Onsesti per un'amichevole contro l'Under 16 maschile dell'Athletic Soccer Academy. Le ragazze di Bavagnoli si sono imposte per 2-1 grazie alle reti di Thestrup e Greggi ma, al di là del risultato, il test è servito per riprendere il ritmo partita con la coach romanista che ha impiegato tutte le giocatrici a disposizione durante il corso della gara. Ancora a riposo Giugliano: la centrocampista ha ormai recuperato dall'infortunio al ginocchio e si è aggregata gradualmente al gruppo nel corso della settimana appena conclusa. La numero 10 non svolge ancora tutti gli esercizi, ma il suo rientro è sempre più vicino.

Oggi la squadra si godrà l'Epifania grazie al giorno di riposo concesso dall'allenatrice. Le giallorosse si ritroveranno domani all'Acqua Acetosa - è in programma una doppia seduta d'allenamento - per iniziare a preparare la gara di sabato contro la Pink Bari.