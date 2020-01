Fazio sarà disponibile, Cristante convocato

IL TEMPO - L'unica buona notizia della serata è il mancato giallo a Pellegrini a rischio squalifica. Dall'infermeria per la Juve può tornare Fazio, out per un leggero sovraccarico all’adduttore. Ci vorrà ancora una settimana per vedere in gruppo Kluivert, mentre Cristante tornerà ad allenarsi con i compagni già in questi giorni e cercherà di strappare una convocazione simbolica. Sarà regolarmente al suo posto Zaniolo, che ieri non è apparso in grande forma a causa del mal di stomaco.