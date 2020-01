Esuberi in uscita, spettatori in calo

Il cambio di proprietà in vista non stravolge i piani della Roma sul mercato, che prima di fare operazioni in entrata dovrà liberarsi di alcuni esuberi con ingaggi importanti. Come Juan Jesus, che guadagna 2,5 milioni, o l'infortunato Pastore che vanta uno stipendio da 4 milioni l'anno. Stesso discorso per Perotti che guadagna 3,5 milioni. Chi invece non sembra intenzionato a lasciare Trigoria è Kalinic: il croato ha rifiutato tutte le possibili destinazioni. Fonseca però continua a chiudere a Petrachi un vice Dzeko.

Intanto c'è da registrare un calo degli spettatori all'Olimpico: il dato delle presenze dei tifosi giallorossi presenti allo stadio è diminuito del 7.2% rispetto alla scorsa stagione. In Serie A la Roma è quinta nella classifica degli spettatori presenti allo stadio dietro a Inter, Milan, Juventus e Lazio.

(La Repubblica)