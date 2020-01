Dopo la vittoria sul Lecce in campionato, D'Aversa si affiderà ai consigli dei medici per preparare la formazione del Parma anti-Roma da mandare domani in campo in Coppa Italia. Gervinho, alle prese con un problema muscolare, non ci sarà, Grassi non è al meglio, anche Hernani acciaccato, Scozzarella invece ha bisogno di mettere energie nei muscoli. In attacco staffetta tra Inglese e Cornelius, con il primo che dovrebbe partire titolare.

(Gasport)