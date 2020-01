Ecco Fonseca: "Sarà dura, il Torino ti fa giocare male"

Il mercato può attendere e al basso profilo del ds Petrachi si aggiunge anche Fosneca. L'allenatore portoghese ha elogiato Kalinic vedendolo migliorato e anche Bruno Peres che andrà valutato fisicamente. Il tecnico ha puntato il Torino mettendo in guardia i suoi: "«È sempre difficile giocare contro di loro. Nelle ultime tre partite in trasferta, ne hanno vinte due e pareggiata l'altra. Ci aspettiamo una squadra motivata, forte e aggressiva. Sarà una partita difficile, ma nutro fiducia perché il gruppo è motivato, l'ho trovato bene alla ripresa. È importante iniziare bene l’anno e fare una buona partita". In caso di vittoria i giochi comincerebbero a farsi importanti per la Roma che poi deve affrontare la Juventus. Fonseca ha tenuto tutti con i piedi per terra fissando la concentrazione sulla gara odierna. Infine, l'ex Shakhtar Donetsk ha elogiato la crescita di Zaniolo, migliorato molto negli ultimi mesi.

(Tuttosport)